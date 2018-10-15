В Татарстане не объявляли карантин из-за ребенка, заболевшего желтухой

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-15T12:52:52+03:00

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В татарстанских СМИ появились сообщения, что в Рыбно-Слободском районе объявлен карантин из-за того, что дети в местных школах заболели гепатитом А. Якобы из-за вспышки опасной болезни закрыт и местный бассейн.

Минздрав Татарстана сообщает, что ситуация взята под контроль, но уточняет, что заболел всего один ребенок. Школьник госпитализирован.

- Никакой вспышки гепатита А в Рыбно-Слободском районе Татарстана нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что в Набережных Челнах двое детей заболели корью. Они также госпитализированы в больницу.

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