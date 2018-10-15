2018-10-15T12:52:52+03:00
Общество

В Татарстане не объявляли карантин из-за ребенка, заболевшего желтухой

Минздрав Татарстана взял ситуацию под контроль
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Школьник был госпитализирован.Школьник был госпитализирован.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В татарстанских СМИ появились сообщения, что в Рыбно-Слободском районе объявлен карантин из-за того, что дети в местных школах заболели гепатитом А. Якобы из-за вспышки опасной болезни закрыт и местный бассейн.

Минздрав Татарстана сообщает, что ситуация взята под контроль, но уточняет, что заболел всего один ребенок. Школьник госпитализирован.

- Никакой вспышки гепатита А в Рыбно-Слободском районе Татарстана нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что в Набережных Челнах двое детей заболели корью. Они также госпитализированы в больницу.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане из-за первоклассницы с гепатитом А в гимназии и бассейне провели дезинфекцию
В Казани зафиксировано превышение нормы диоксида азота в воздухе в 1,5-2 раза
Экс-руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин будет работать в АО «Связьинвестнефтехим»
29 октября из аэропорта Казани в Киргизию стартует прямой авиарейс
В Новочебоксарске появятся три поросенка, три медведя и ослик за 1,5 миллиона рублей
В Марий Эл врача будут судить за смерть новорожденного
Следствие о попытке подрыва председателя еврейской общины в Казани: причина коммерческая деятельность
С начала 2018 года в Казани за нелегальную торговлю выписали штрафов на 12 миллионов рублей
В Чебоксарах из-за долгов управляющих компаний в многоэтажках начали отключать лифты
Стало известно, как после реконструкции будет выглядеть Птичий рынок в Казани
В Казани прогремел взрыв, пострадал председатель еврейской общины
В Казани женщина устроила пожар, заснув с сигаретой
Футболист "Рубина" об аресте Кокорина и Мамаева: Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку
Тепло подано в 100% домов Казани
В Казани за год закопают 118 километров подвесных линий связи
В Казани в дачном доме погибли мужчина и женщина
В Казани в диване застряла рука ребенка
В Казани скончался кровельщик, упавший с крыши
Лес под Казанью подожгли неизвестные
В Казани отметят праздник гуся
В Татарстане мужчина сломал гитару у уличного артиста из-за плохого репертуара
В Татарстане во время стерилизации собаку лишили почки
В Казани закрывают "Птичий рынок"
Скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина
Казанцам расскажут как не сесть за репост