В Татарстане не объявляли карантин из-за ребенка, заболевшего желтухой
В татарстанских СМИ появились сообщения, что в Рыбно-Слободском районе объявлен карантин из-за того, что дети в местных школах заболели гепатитом А. Якобы из-за вспышки опасной болезни закрыт и местный бассейн.
Минздрав Татарстана сообщает, что ситуация взята под контроль, но уточняет, что заболел всего один ребенок. Школьник госпитализирован.
- Никакой вспышки гепатита А в Рыбно-Слободском районе Татарстана нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также стало известно, что в Набережных Челнах двое детей заболели корью. Они также госпитализированы в больницу.
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