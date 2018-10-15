В Марий Эл врача будут судить за смерть новорожденного

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-15T12:47:12+03:00

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Уголовное дело в отношении 33-летней врача акушера - гинеколога родового отделения "Перинатального центра", обвиняемой в "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", передано в суд.

Все произошло в ночь на 24 июня 2017 года в Йошкар-Оле. Во время многоплодных родов, по мнению следствия, врач не предприняла необходимых мер. В результате второй ребенок родился с диагнозом "асфиксия тяжелой степени". Малыша пометили в реанимацию, но, несмотря на оказываемое лечение, мальчик скончался 31 июля 2017 года.

- По уголовному делу назначены и проведены в Ханты-Мансийске две судебно-медицинские комплексные комиссионные экспертизы, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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