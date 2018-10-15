В Новочебоксарске появятся три поросенка, три медведя и ослик за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-15T13:09:04+03:00

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Новочебоксарск украсят новые фигуры топиари (Искусство художественной обрезки крон деревьев и кустарников для придания им декоративных форм - Ред.). Так, на улице Винокурова появится три медведя, три поросенка и ослик. 1,5 миллиона на их создание были в равной доле выделены из бюджетов России, Чувашии и Новочебоксарска. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, самый большой медведь будет высотой 2,8 метра, самый маленький - 1,1 метра. В свою очередь каждый из трех поросят составит 2,2 метра, а ослик - 1,5.

Помимо 7 животных, установят трехметровую фигуру дерева и четыре лавочки. Корпус конструкций выполнят из стеклопластика толщиной не менее 5 миллиметров, а после покроют искусственным газоном с высотой ворса не менее 36 миллиметров.

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