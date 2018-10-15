В Казани прогремел взрыв, пострадал председатель еврейской общины

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-15T11:24:34+03:00

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ЧП произошло в поселке Дербышки в Советском районе Казани. По предварительным, данным, в результате использования взрывного устройства пострадал Михаил Скоблионок, известный татарстанский предприниматель.

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, взрыв неизвестного взрывного устройства произошел на улице Поперечно-Ноксинской у дома 46. Возле офиса президента еврейской национально - культурной автономии Михаила Скоблионка.

По предварительным данным, пострадали двое, в том числе и предприниматель. Он находится в больнице.