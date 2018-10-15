В Казани женщина устроила пожар, заснув с сигаретой

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-15T10:45:11+03:00

По предварительным данным, от копоти и дыма пострадало несколько квартир

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Пожар в квартире на шестом этаже многоэтажного дома на улице Адоратского начался в воскресенье в 17.52. Клубы дыма заметили соседи и прохожие, и вызвали пожарных.

Жильцы дома еще до приезда огнеборцев смогли самостоятельно покинуть дом.

Пожарные в горящей квартире обнаружили 42-летнюю хозяйку. Женщина получила отравление продуктами горения и ее госпитализировали в БСМП №7.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении - пострадавшая заснула, не потушив сигарету, - сообщили в МЧС Татарстана.

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