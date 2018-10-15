В Казани у нелегальных торговцев за сезон провели более 1 200 изъятий оборудования

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-15T19:37:22+03:00

Если собственники не объявлялись, то все уничтожалось

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана незначительные штрафы за нелегальную торговлю (от 1 до 3 тысяч рублей - Ред.) не помогают справиться с нелегальной торговлей. По этой причине второй год подряд казанские власти используют новый метод борьбы - изымают у тнарушителей необходимое для торговли оборудование. Например, под конфискацию попадают даже обыкновенные весы.

По словам председателя комитета потребительского рынка Казани Руслана Фазылянова, с начала года проведено 1 200 таких изъятий, что больше на 200 фактов, чем в прошлом году. Правда, общую стоимость изъятого он уточнить не смог.

В последующем оборудование нарушителям могут вернуть. Но только в том случае, если продавцы самостоятельно обратятся в комитет.

- Если вещи остаются невостребованными, тогда через суд их признают бесхозными, переводят в муниципальную собственность и в дальнейшем уничтожают, - объяснил порядок действия Фазылянов.