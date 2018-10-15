С начала 2018 года в Казани за нелегальную торговлю выписали штрафов на 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-15T11:56:18+03:00

Это на два миллиона больше, чем в прошлом году

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Законность и качество сезонной торговли власти Казани контролировали ежедневно - каждый день работала специальная мобильная группа из сотрудников разных отделов Исполкома города и администраций районов.

В итоге за девять месяцев предпринимателям выписаны штрафы на 12 миллионов рублей, заявил на "деловом понедельнике" председатель городского комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов. Это на два миллиона рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также до 6 тысяч увеличилось и количество протоколов за нарушение уличной торговли. Материалы направлены в административную комиссию Казани.

За грубые нарушения правил торговли, по уточнению Фазылянова, комитет потребительского рынка расторг с предпринимателями 32 договора. Претензии касались фактического размещения объектов - торговые точки перекрывали тротуар или закрывали видимость для водителей.