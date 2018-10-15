2018-10-15T10:08:07+03:00
Спорт

Футболист "Рубина" об аресте Кокорина и Мамаева: Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку

Ибрагим Цаллагов и Сослан Джанаев заступились за провинившихся футболистов, попросив не судить их строго
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: instagram.com.Фото: instagram.com.
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Избиение двух человек и последовавший за этим арест двух футболистов, Александра Кокорина и Павла Мамаева, остается в центре внимания. Кто-то советуют держать футболистов в заключении подольше, а кто-то считает, что с Кокориным и Мамаевым поступили слишком жестко. В числе последних и два игрока "Рубина" - Сослан Джанаев и Ибрагим Цаллагов.

- Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно так же и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку, - написал Цаллагов в своем Инстаграме.

- Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жёсткое, - высказал свое манение голкипер "Рубина" Джанаев.

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