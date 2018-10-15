Стало известно, как после реконструкции будет выглядеть Птичий рынок в Казани

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-15T11:01:20+03:00

Вот такой будет "Птичий рынок" после реконструкции Фото: Из материалов пресс-службы

Его обещают открыть в конце 2019 года

Изменить размер текста: A A

Новость о том, что знакомаый всем Птичий рынок в Авиастироительном районе столицы Татарстана закроется уже в конце октября, взволновало и любителей домашних животных, и предпринимателей. Арендаторов предупредили, что им необходимо будет покинуть торговые площади. Сам рынок ждет масштабная реконструкция - прежнее помещение не отвечало требованиям пожарной безопасности.

В планах владельца земли - строительство нового торгового центра, где более 1000 квадратных метров будет отдано для любителей животных.

Напомним, в Казани до начала 80-х годов прошлого столетия стихийный рынок животных - "Птичий рынок", располагался на улице Воровского, напротив жилых домов, где располагался позднее Московский районный суд, а теперь прокуратура Московского района Казани. Затем рынок перенесли на улицу Достоевского в Авиастроительном районе столицы Татарстана, где он и располагался до сих пор.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».