Тепло подано в 100% домов Казани

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-15T09:53:11+03:00

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Отопительный сезон в Казани стартовал еще в сентябре, но до последнего момента ще оставались строения, где существовали проблемы с подачей тепла. Впрочем, как сообщил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин, все проблемы устранены и теперь можно официально сказать - тепло подано во все объекты социальной сферы города и жилой фонд.

За вчерашний день на горячую линию в Комитет ЖКХ и систему «Открытая Казань» поступило в 5 раз меньше обращений, чем в среднем поступает ежедневно за 2 недели. Всего за 14 дней на горячую линию комитета поступило 1741 обращение, что на 24% меньше, чем в прошлом году.

- Все заявки рассмотрены и отработаны в установленные сроки. Подготовительные работы к отопительному периоду и пуск тепла потребителям прошли организованно, без сбоев и каких-либо значимых проблем, - заявил Гиниятуллин.

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