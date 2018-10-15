В Казани в дачном доме погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-15T09:21:53+03:00

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Пожар в садовом товариществе "Завод СК имени Кирова" в Приволжском районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 14 октября, в 18.22. Соседи увидели огонь и вызвали огнеборцев. К приезду пожарных дощатый домик размеров 25 квадратных метров плыхал открытым огнем.

С пламенем удалось справиться, но при разборе завалов обнаружились тела двух человек 61-летней женщины и 55-летнего мужчины.

- Причины возникновения огня устанавливаются пожарными дознователями, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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