В Казани в дачном доме погибли мужчина и женщина
Пожар в садовом товариществе "Завод СК имени Кирова" в Приволжском районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 14 октября, в 18.22. Соседи увидели огонь и вызвали огнеборцев. К приезду пожарных дощатый домик размеров 25 квадратных метров плыхал открытым огнем.
С пламенем удалось справиться, но при разборе завалов обнаружились тела двух человек 61-летней женщины и 55-летнего мужчины.
- Причины возникновения огня устанавливаются пожарными дознователями, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»