2018-10-15T09:21:53+03:00
Происшествия

В Казани в дачном доме погибли мужчина и женщина

Пожар произошел днем 14 октября
Лика ИСАЕВА
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Пожар полностью уничтожил домикПожар полностью уничтожил домикФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в садовом товариществе "Завод СК имени Кирова" в Приволжском районе столицы Татарстана начался в воскресенье, 14 октября, в 18.22. Соседи увидели огонь и вызвали огнеборцев. К приезду пожарных дощатый домик размеров 25 квадратных метров плыхал открытым огнем.

С пламенем удалось справиться, но при разборе завалов обнаружились тела двух человек 61-летней женщины и 55-летнего мужчины.

- Причины возникновения огня устанавливаются пожарными дознователями, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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