В Казани за год закопают 118 километров подвесных линий связи
В этом году 118 километров “лапши” подвесных линий связи отправят под землю. По словам начальника управления информационных технологий и связи исполкома Казани Рифата Ханнанова, работы ведутся в трех кварталах - Приволжском, Советском и Вахитовском.
- В проект этого года вошел 231 дом. Пока под землю перевели 54 километра. Операторы укладывают кабели. После того как подключения уйдут под землю, подвесные линии демонтируют, - сообщил Ханнанов журналистам.
Курс на очистку улиц и жилых домов города от кабельной паутины власти взяли в 2011 году. За это время под землю переведено 1339 километров кабелей. Раньше операторы сами выбирали, где убирать "подвесы".
- В итоге линии оставались и чистого неба не было, - сказал Ханнанов.
С 2016 года работу стали вести локально, выбирая квартал. За это время демонтировали 73 километра “подвесов”, привели в порядок 100 жилых домов. Первопроходцем стал участок в пределах улиц Сибгата Хакима, Нигматуллина, Чистопольская и Амирхана.