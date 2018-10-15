В Казани за год закопают 118 километров подвесных линий связи

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-15T09:43:23+03:00

Пока убрано чуть меньше половины

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В этом году 118 километров “лапши” подвесных линий связи отправят под землю. По словам начальника управления информационных технологий и связи исполкома Казани Рифата Ханнанова, работы ведутся в трех кварталах - Приволжском, Советском и Вахитовском.

- В проект этого года вошел 231 дом. Пока под землю перевели 54 километра. Операторы укладывают кабели. После того как подключения уйдут под землю, подвесные линии демонтируют, - сообщил Ханнанов журналистам.

Курс на очистку улиц и жилых домов города от кабельной паутины власти взяли в 2011 году. За это время под землю переведено 1339 километров кабелей. Раньше операторы сами выбирали, где убирать "подвесы".

- В итоге линии оставались и чистого неба не было, - сказал Ханнанов.

С 2016 года работу стали вести локально, выбирая квартал. За это время демонтировали 73 километра “подвесов”, привели в порядок 100 жилых домов. Первопроходцем стал участок в пределах улиц Сибгата Хакима, Нигматуллина, Чистопольская и Амирхана.