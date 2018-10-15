В Казани в диване застряла рука ребенка
ЧП произошло 14 октября в 12.45 в квартире многоэтажного дома на улице Закиева в столице Татарстана. Взволнованные родители сообщили, что их семилетний сын пытался достать упавший под диван карандаш, просунув руку между конструкциями дивана, но не смог. Детская рука застряла между этими конструкциями и начала синеть в области запястья.
Приехавшие по вызову спасатели ЗПСО-2 сумели извлечь руку и передали мальчика врачам "скорой медицинской помощи".
По предварительным данным, мальчик отделался легким испугом.
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