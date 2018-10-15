В Казани скончался кровельщик, упавший с крыши

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-15T08:39:10+03:00

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Трагедия произошла 2 октября в райцентре Высокая Гора. Там во время кровельных работ с крыши склада упал 33-летний рабочий. Его срочно доставили в Казань в больницу БСМП, но врачам е удалоось спасти его. От полученных травм мужчина скончался 10 октября.

По данному факту правоохранительные органы республики начали доследственную проверку. Будут изучены материалы по соблюдению правил техники безопасности при работе на высоте в организации, где получил травму погибший мужчина. Также будет проверяться, прошел ли инструктаж погибший кровельщик.

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