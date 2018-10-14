2018-10-14T18:22:55+03:00
Происшествия

Лес под Казанью подожгли неизвестные

Рядом с Чебаксой сгорел участок с вековыми деревьями
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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14 октября жители села Чебакса в 13 километрах к югу от железнодорожной станции Высокая Гора стали свидетелями пожара в лесополосе. Днем вблизи села загорелся лесной массив. Погода была сухая и деревья вспыхнули мгновенно.

За считанные минуты пламя поднялось выше пяти метров. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые в течение нескольких минут справились с огнем. Но все равно значительный участок леса серьезно пострадал. Опасности перехода огня на постройки не было, ведь сильный ветер отсутствовал, да и ближайшие постройки находятся на безопасном расстоянии.

В весенне-осенний период такие пожары рядом с селом стали частым явлением. По предварительным данным, участок леса загорелся после того как огонь перекинулся на деревья с сухостоя, который подожгли хулиганы. Уничтожение или повреждение лесных насаждений влечет за собой уголовную ответственность и может грозить наказанием вплоть до лишения свободы.

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