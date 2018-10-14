В Казани отметят праздник гуся
17 октября в 11:00 «Татарской Усадьбе» пройдет татарский народный праздник «Каз Омесе». В переводе на русский язык название означает «Гусиное перо». Гостей ждет театрализованное представление, мастер-классы, татарские народные танцы и песни.
Гости «Татарской усадьбы» узнают о мастерстве разделывания гуся и традициях праздника. Кульминацией празднования станет чаепитие с разделыванием большого балища с гусиным мясом.
Гусь считается первой птицей, прирученной человеком и в культуре татарского народа с ним связано много сказок, легенд и поверий. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».