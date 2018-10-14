2018-10-14T15:44:58+03:00
Дом. Семья

В Татарстане во время стерилизации собаку лишили почки

За жизнь четвероногого сейчас борются волонтеры
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Дворнягу Раду на улице Нижнекамска подобрали волонтеры и решили найти ей новый дом. Но сначала собаку отмыли, откормили и отвели на стерилизацию.

Новый дом Рада нашла в соседнем Мамадыше. Вскоре с волонтерами связались хозяева и сообщили, что стерилизованная дворняга беременна. На руках у волонтеров были документы, что после операционного вмешательства иметь потомство она не может. Хозяева прислали фотографии, где Рада с обвисшим животом и разбухшими сосками. Вскоре она родила щенков.

Собаку зоозащитники забрали у новых хозяев и отвезли на обследование в Казань. Ветеринары, были в ужасе, когда увидели последствия операции по стерилизации. Врач перевязала мочеточник собаки, из-за чего почка перестала функционировать. В ней скапливалась лимфа и жидкость.Почка в любой момент могла разорваться.

Казанские ветеринары удивились - как собака не умерла. Сейчас Рада находится на реабилитации. Ей необходимы денежные средства на восстановление и специальный корм. Без него животное погибнет.

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