В Казани закрывают "Птичий рынок"

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-14T14:42:05+03:00

Современная "Птичка" опасна для продавцов и посетителей, уверяют собственники здания Фото: Из материалов пресс-службы

Причиной стало то, что условия торговли не соответствуют безопасности

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Сегодня, 14 октября, арендаторы торговых мест на "Птичьем рынке" в Авиастроительном районе получили уведомления о расторжении договоров аренды. Бумаги пришли заблаговременно, за две недели до самого события.

По мнению руководства рынка, сейчас условия торговли не соответствуют современным требованиям, потенциально опасны для самих торговцев и покупателей.

"Птичка" закроется на ремонт, и снова примет первых арендаторов и покупателей через год, в 2019 году. Затем она предстанет обновленном виде, как современный торговый центр с концепцией ярмарки.

Для торговли животными планируется выделить часть этажа с местами по льготным ценам, а это более 1000 квадратных метров. Тамже планируют проводить тематические мероприятия.

- Когда мы приобрели участок, на рынке было много нарушений, - сообщил руководитель компании-собственника Раис Камалов. - Их исправление потребовало бы средств, а на выходе ничего не изменится: будут те же жестяные контейнеры, обогрев электроприборами, санитарная опасность.

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