2018-10-14T13:29:44+03:00
Звезды

Скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина

Долгие годы она служила в казанских театрах, вела курс в театральном училище и институте культуры
Поделиться:
Фото: Garcia-lorca.ruФото: Garcia-lorca.ru
Изменить размер текста:

Заслуженная артистка ТАССР и народная артистка Татарстан Таслима Файзуллина умерла 13 октября в возрасте 65 лет. Актриса служила в Республиканском передвижном театре - ныне театр имени Тинчурина. Занималась литературной деятельностью, переводила пьесы, создавала инсценировки романов. За инсценировку романа «Мотылек» получила первую премию в номинации «Лучшая инсценировка» на конкурсе «Новая татарская пьеса-2004».

Особое место в творчестве драматической актрисы заняли две роли - Флюра «Вдовий пароход» и Бернарда - «Дом Бернарды Альбы». Одновременно с работой в театре Таслима Файзуллина преподавала актерское мастерство в университете культуры и искусств и в театральном училище.

Сегодня на страничках своих социальных сетей слова соболезнования выразили ведущие татарские театры Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина сломал гитару у уличного артиста из-за плохого репертуара
В Татарстане во время стерилизации собаку лишили почки
В Казани закрывают "Птичий рынок"
Казанцам расскажут как не сесть за репост
Дольщики Татфондбанка и ИнтехБанка впервые за полгода провели митинг в Казани
Мужчина замерз насмерть в Татарстане
В Казани мужчина въехал в филармонию в своем авто
Константин Хабенский создаст в Казани базу актеров
В Туле татарстанца, угнавшего авто на светофоре и врезавшегося в столб, приговорили к 2,5 колонии
Президент Татарстана под Казанью открыл новую врачебную амбулаторию
В Татарстане пожарные спасли курильщика от смерти
13 октября президент Татарстана принял участие в открытии завода по выведению осетровых рыб
В Башкортостане ночью татарстанец насмерть сбил женщину
Президент Татарстана просит обратить особое внимание на проблемы обеспечения людей водой
В Татарстане водитель легковушки насмерть сбил пешехода и попал в больницу
15 октября ряд домов Московского района Казани на целый день оставят без воды
В Казани лжериелтора за обман на 4 миллиона рублей приговорили к 4,5 годам колонии
В казанском ЖК «Салават Купере» торжественно заселили новый дом на 425 семей
13 октября в Чувашии пройдут первые похороны погибших в ДТП с самосвалом и микроавтобусом
В Казани на фестивале «Окно в Испанию» будут учить готовить тапас и рисовать как Пикассо
Таможенники Татарстана задержали подозрительные почтовые посылки
Двух татарстанцев задержали за взятку
В Татарстане росгвардейцы спасли из ледяной воды рыбака
В Казани полиция ищет мужчину, который обещал взорвать дом