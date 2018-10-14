Скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-14T13:29:44+03:00

Долгие годы она служила в казанских театрах, вела курс в театральном училище и институте культуры

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Заслуженная артистка ТАССР и народная артистка Татарстан Таслима Файзуллина умерла 13 октября в возрасте 65 лет. Актриса служила в Республиканском передвижном театре - ныне театр имени Тинчурина. Занималась литературной деятельностью, переводила пьесы, создавала инсценировки романов. За инсценировку романа «Мотылек» получила первую премию в номинации «Лучшая инсценировка» на конкурсе «Новая татарская пьеса-2004».

Особое место в творчестве драматической актрисы заняли две роли - Флюра «Вдовий пароход» и Бернарда - «Дом Бернарды Альбы». Одновременно с работой в театре Таслима Файзуллина преподавала актерское мастерство в университете культуры и искусств и в театральном училище.

Сегодня на страничках своих социальных сетей слова соболезнования выразили ведущие татарские театры Казани.

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