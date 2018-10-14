2018-10-14T10:42:57+03:00
Общество

Мужчина замерз насмерть в Татарстане

Более двух недель мужчину искали родственники и волонтеры добровольно-поискового отряда «След»
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Добровольно-поисковый отряд «След»Фото: Добровольно-поисковый отряд «След»
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Найти живым 37-летнего мужчину надеялись до последнего. В ночь с 29 на 30 сентября он выехал из села Шахмайкино в село Кармалы Нижнекамского района. Ночью в поле машина погибшего застряла. Вытолкнуть ее самостоятельно мужчина не смог и позвонил брату. Встретиться договорились на трассе. Неожиданно телефонный звонок оборвался и мужчина больше не выходил на связь.

Тело 37-летнего Алексея Тимофеева, пропавшего в Нижнекамском районе, обнаружили 13 октября родные в овраге около села Каргали Чистопольского района. По предварительной версии он замерз.

По словам руководителя добровольно поискового отряда «След» Елены Хайруллиной, - территория поиска была очень обширная. Помогали искать местные жители и брат погибшего. Помочь в поиске Алексея могла беспилотная техника, которой не было у добровольцев. Усложнила его поиск серая одежда, которая сливается с осенними красками.

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