2018-10-14T09:45:58+03:00
Происшествия

В Казани мужчина въехал в филармонию в своем авто

Выбраться из автомобиля мужчине помогали случайные прохожие
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Утром 13 сентября автомобиль «Шкода» вылетел на тротуар, пробил на поребрике колеса, снес шлагбаум и врезался в стену татарской государственной филармонии.

От удара в салоне сработали подушки безопасности. Неравнодушные прохожие сразу подбежали к автомобилю, который начал дымиться, помогли воителю покинуть салон и отключили аккумулятор, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание.

К приезду экипажа ГИБДД мужчина оказался трезв. Инспекторам он рассказал, что возвращался домой из ночного дежурства, уснул за рулем и вылетел на тротуар.

Легковой автомобиль сильно пострадал и теперь ему предстоит дорогостоящий ремонт.

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