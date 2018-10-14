Константин Хабенский создаст в Казани базу актеров

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-14T08:45:49+03:00

В Казани это уже не первый проект известного актера Фото: Александр ЧЕРНОВ

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Актер Константин Хабенский провел в Казани пресс-конференцию, где рассказал о своем намерении готовить в городе профессиональные кадры для сьемок. Желающие смогут пройти экспресс обучение и участвовать в кинопроектах местного и федерального уровня.

Уже в конце октября народный артист России создаст группы из казанцев, которые мечтают попасть в кино. По его мнению это может помочь создать актерскую базу, которая сможет участвовать в сьемках кинофильмов в Татарстане и в стране. Так же он намерен организовать мастер-классы для всех желающих, кто хочет конкретнее понимать что такое современное киноискусство и как устроен съёмочный процесс изнутри.

Это не первая попытка актера привлечь казанцев к киноискусству. Прежде Константин Хабенский организовывал в Казани детскую театральную студию и поставил спектакль со своими воспитанниками, который гастролировал по стране.

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