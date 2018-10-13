Президент Татарстана под Казанью открыл новую врачебную амбулаторию

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-13T16:45:40+03:00

Она будет обслуживать жителей из четырех населенных пунктов

Изменить размер текста: A A

В эту субботу в селе Песчаные Ковали Лаишевского района президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новую врачебную амбулаторию.

Она будет обслуживать жителей из четырех населенных пунктов - Песчано-Ковалинское, Никольское, Орловское и Матюшинское сельские поселения.

Амбулатория укомплектована 53 сотрудниками, в том числе и 11 врачами, а также современным оборудованием.

Здесь можно получить помощь таких специалистов, как хирург, невролог, акушер–гинеколог, ЛОР-врач, педиатр, офтальмолог, стоматолог и терапевт. В дальнейших планах на базе этой амбулатории создать отделение скорой медицинской помощи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».