2018-10-13T16:45:40+03:00
Общество

Президент Татарстана под Казанью открыл новую врачебную амбулаторию

Она будет обслуживать жителей из четырех населенных пунктов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту субботу в селе Песчаные Ковали Лаишевского района президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новую врачебную амбулаторию.

Она будет обслуживать жителей из четырех населенных пунктов - Песчано-Ковалинское, Никольское, Орловское и Матюшинское сельские поселения.

Амбулатория укомплектована 53 сотрудниками, в том числе и 11 врачами, а также современным оборудованием.

Здесь можно получить помощь таких специалистов, как хирург, невролог, акушер–гинеколог, ЛОР-врач, педиатр, офтальмолог, стоматолог и терапевт. В дальнейших планах на базе этой амбулатории создать отделение скорой медицинской помощи.

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