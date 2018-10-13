13 октября президент Татарстана принял участие в открытии завода по выведению осетровых рыб

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-13T15:17:19+03:00

Предприятие будет выпускать 50 тонн товара в год

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В эту субботу в поселке Зимняя Горка Лаишевского района президент Татарстана Рустам Минниханов и замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов приняли участие в открытии первой очереди современного рыбоводного комплекса по выведение осетровых.

Здесь используют систему замкнутого водоснабжения. Предприятие будет выпускать в реки Татарстана 5 миллионов мальков стерляди в год, а также 50 тонн товарной осетровой рыбы. Общий объем инвестиций составляет 625 миллионов рублей. Сейчас закончена первая очередь завода стоимостью в 160 миллионов.

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