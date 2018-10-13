2018-10-13T17:09:17+03:00
Происшествия

В Туле татарстанца, угнавшего авто на светофоре и врезавшегося в столб, приговорили к 2,5 колонии

Чтобы водитель покинул машину, мужчина сдавил ему шею
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: myslo.ruФото: myslo.ru
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В конце января этого года в Туле 41-летний житель Нижнекамска на перекрестке улиц Демонстрации и Ленина залез через пассажирскую дверь в стоящий на светофоре автомобиль ВИС 234900. Мужчина захватил рукой шею водителя и сдавил ее, чем заставил его покинуть салон. Как только это произошло татарстанец угнал машину.

В последующем сотрудники местного ГИБДД обнаружили угонщика на парковке торгового центра, где он привлек к себе внимание странной ездой. На требования полицейских остановиться мужчина никак не отреагировал, началась погоня, которая практически сразу и закончилась. Угонщик не справился с управлением и врезался в опору козырька входа торгового центра.

- Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии общего режима и частично удовлетворил иск потерпевшего в виде компенсации морального вреда на сумму в 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тульской области.

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