Президент Татарстана просит обратить особое внимание на проблемы обеспечения людей водой
В эту субботу на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов попросил всех обратить особое внимание на проблемы обеспечения людей водой.
По его уточнениям, в регионе есть вопросы по ряду населенных пунктов, имеющих сложности в сфере обеспечения системой водоснабжения и поставке людям качественной питьевой воды.
По мнению президента республики, к каждой из этих проблем нужно подойти обдуманно и сформировать программу с учетом потребностей населенных пунктов.
Отмечается, что в Татарстане работает программа обеспечения водоснабжения и водоотведения на селе.
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