Президент Татарстана просит обратить особое внимание на проблемы обеспечения людей водой

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-13T14:08:44+03:00

По мнению президента республики, к каждой из этих проблем нужно подойти обдуманно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рустам Минниханов сделал это в ходе очередного республиканского совещания

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В эту субботу на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов попросил всех обратить особое внимание на проблемы обеспечения людей водой.

По его уточнениям, в регионе есть вопросы по ряду населенных пунктов, имеющих сложности в сфере обеспечения системой водоснабжения и поставке людям качественной питьевой воды.

По мнению президента республики, к каждой из этих проблем нужно подойти обдуманно и сформировать программу с учетом потребностей населенных пунктов.

Отмечается, что в Татарстане работает программа обеспечения водоснабжения и водоотведения на селе.

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