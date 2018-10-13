В Татарстане водитель легковушки насмерть сбил пешехода и попал в больницу

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-13T13:08:11+03:00

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Этим утром – в 4.05, в Черемшанском районе на автодороге Кузайкино-Нурлат 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21108 в нарушении правил дорожного движения превысил скорость и сбил пешехода.

24-летний парень в одежде без светоотражающих элементов выбежал на дорогу слева, по ходу движения машины.

Фото: МВД Татарстана

- Наезд произошел на участке проезжей части не имеющей освещения, - сообщили в МВД Татарстана. – От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда «скорой». Водитель автомобиля получил ушибы и был госпитализирован в Черемшанскую ЦРБ, где впоследствии отказался от госпитализации.

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