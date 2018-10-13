2018-10-13T15:02:55+03:00
Происшествия

В Башкортостане ночью татарстанец насмерть сбил женщину

Он утверждает, что погибшая внезапно оказалась на дороге
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото с места происшествия.Фото с места происшествия.
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Этой ночью в Туймазинском районе Башкортостана на 11 километре автодороги Октябрьский-Туймазы произошел смертельный наезд.

32-летний водитель из Татарстана, находясь за рулем своего автомобиля «Hyundai Accent», ехал в сторону Туймазов и сбил 40-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. По словам водителя, погибшая появилась на проезжей части внезапно.

Согласно сводки ГИБДД Башкортостана, пешеход-женщина оказалась единственной погибшей на дорогах республики за прошедшие сутки.

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