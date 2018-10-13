В Башкортостане ночью татарстанец насмерть сбил женщину
Этой ночью в Туймазинском районе Башкортостана на 11 километре автодороги Октябрьский-Туймазы произошел смертельный наезд.
32-летний водитель из Татарстана, находясь за рулем своего автомобиля «Hyundai Accent», ехал в сторону Туймазов и сбил 40-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. По словам водителя, погибшая появилась на проезжей части внезапно.
Согласно сводки ГИБДД Башкортостана, пешеход-женщина оказалась единственной погибшей на дорогах республики за прошедшие сутки.
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