В казанском ЖК «Салават Купере» торжественно заселили новый дом на 425 семей

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-13T10:01:34+03:00

Перед новоселами извинились за задержку в сдаче дома.

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В казанском ЖК «Салават Купере» ввели в эксплуатацию очередной дом. В него заселили 425 семей, в том числе и многодетные. Также среди счастливых обладателей новых квартир участники республиканской программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также врачи-грантополучатели.

Во время тожественной церемонии вручения ключей замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана извинился перед людьми за задержку со сроками сдачи жилья.

- Я поздравляю всех жильцов, желаю им спокойной и счастливой жизни в новом доме. Мы все долго ждали этого события, переживали, намучались тоже немало - приношу вам свои извинения. Я рад, что этим домом мы закрываем долг по первой очереди строительства, - сказал чиновник.

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