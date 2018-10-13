В казанском ЖК «Салават Купере» торжественно заселили новый дом на 425 семей
В казанском ЖК «Салават Купере» ввели в эксплуатацию очередной дом. В него заселили 425 семей, в том числе и многодетные. Также среди счастливых обладателей новых квартир участники республиканской программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также врачи-грантополучатели.
Во время тожественной церемонии вручения ключей замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана извинился перед людьми за задержку со сроками сдачи жилья.
- Я поздравляю всех жильцов, желаю им спокойной и счастливой жизни в новом доме. Мы все долго ждали этого события, переживали, намучались тоже немало - приношу вам свои извинения. Я рад, что этим домом мы закрываем долг по первой очереди строительства, - сказал чиновник.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».