13 октября в Чувашии пройдут первые похороны погибших в ДТП с самосвалом и микроавтобусом

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-13T09:38:59+03:00

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В эту субботу, 13 октября, пройдут первые похороны погибших в жуткой аварии, которая унесла жизни 11 человек ехавших на заработки в Москву из Канаша. В их родном районе накануне вечером прошла панихида в Шихазанской церкви. Все тела опознаны и их начали доставлять родственникам для погребения. Также семьи погибших стали получать первые выплаты из резервного фонда Кабмина Чувашии – 250 тысяч рублей за погибшего и по 50 тысяч пострадавшим в этой аварии.

В эту субботу панихида проходит и в Новочебоксарске в соборе Святого князя Владимира. Напомним, 12 октября в Чувашии был объявлен траур.

Тем временем водителя того самого самосвала на время следствия арестовали. Возбуждено два уголовных дел.