Таможенники Татарстана задержали подозрительные почтовые посылки
Во время проверки почтовых корреспонденций на Казанском почтовом таможенном посту сотрудники ведомства выявили две подозрительных посылки. Во время прохождения через интроскоп обозначились два продолговатых предмета.
Вскрыв в присутствии понятых почтовые отправления, предназначенные жителям Россси из иностранных интеренет-магазинов, обнаружили два предмета.
Пока сотрудники таможни осторожно их называют похожими на телескопические дубинки. Один из предметов замаскирован под фонарик.
Таможенники Татарстана задержали подозрительные посылки.Лика ИСАЕВА
Вот такой "фонарь" отправили на экспертизуФото: Лика ИСАЕВА
Если экспертиза определит в них телескопические дубинки, то по данному факту может быть возбуждено административное дело - на территории Росси такие средства относятся к холодному оружию ударно-дробящего действия.
Подозрительный предмет отправили на экспертизуФото: Лика ИСАЕВА
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