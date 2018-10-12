Таможенники Татарстана задержали подозрительные почтовые посылки

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-12T19:25:32+03:00

Телескопический фонарь больше похож на дубинку Фото: Лика ИСАЕВА

Изменить размер текста: A A

Во время проверки почтовых корреспонденций на Казанском почтовом таможенном посту сотрудники ведомства выявили две подозрительных посылки. Во время прохождения через интроскоп обозначились два продолговатых предмета.

Вскрыв в присутствии понятых почтовые отправления, предназначенные жителям Россси из иностранных интеренет-магазинов, обнаружили два предмета.

Пока сотрудники таможни осторожно их называют похожими на телескопические дубинки. Один из предметов замаскирован под фонарик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/673119" frameborder="0"></iframe> Таможенники Татарстана задержали подозрительные посылки.Лика ИСАЕВА

Вот такой "фонарь" отправили на экспертизуФото: Лика ИСАЕВА

Если экспертиза определит в них телескопические дубинки, то по данному факту может быть возбуждено административное дело - на территории Росси такие средства относятся к холодному оружию ударно-дробящего действия.

Подозрительный предмет отправили на экспертизуФото: Лика ИСАЕВА

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».