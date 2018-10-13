В Казани на фестивале «Окно в Испанию» будут учить готовить тапас и рисовать как Пикассо

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-13T09:20:19+03:00

Событие проходит с 13 по 14 октября в парке Тысячелетия

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В эти выходные в казанском парке Тысячелетия пройдет фестиваль «Окно в Испанию».

Так, в его первый день - 13 октября, с 11.00 до 20.00 будут проходить развлечения для детей; с 12.00 до 17.30 - дневная программа на главной сцене; с 12.00 до 13.00 - танцевальные выступления академии «Триана».

К слову, в это же время для всех желающих организуют уроки испанского языка, а с 13.00 до 14.00 запланирован мастер-класс «Рисуем как Пикассо», после которого до 15.00 снова пройдут занятия по испанскому языку.

С 16.00 до 16.40 пришедших на фестиваль научат готовить паэльи, а с 18.00 до 18.30 – тапас. Приготовленные блюда можно будет продегустировать.

На главной сцене с 17.30 до 20.00 пройдет вечерняя программа с выступлением кавер-группы «Monte Carlo».

14 октября для жителей и гостей Казани на фестивале проведут мастер-класс «Рисуем как Фрида Кало», научат готовить чурос, испанскую тортилью, а также продолжат уроки испанского языка. А вечером на сцене выступит кавер-группа «Сахар».