В Казани лжериелтора за обман на 4 миллиона рублей приговорили к 4,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-13T11:09:58+03:00

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В крупном мошенничестве признали виновной 36-летнюю жительницу Казани. С июля 2014 года по май 2015 года женщина воспользовалась доверием своих знакомых обещала им помочь подобрать квартиры и сопровождать сделки купли-продажи.

В итоге она проворачивала мнимые сделки, получала за них деньги и клала себе в карман. Также в мае 2017 года осужденная обманом получила от своей знакомой 90 тысяч рублей, чтобы якобы организовать для ее сына отсрочку от прохождения срочной службы в армии.

Также женщина похитила у потерпевшей 220 тысяч рублей, пообещав якобы вложить средства в рекламный бизнес. В итоге общая сумма причиненного ущерба составила около 4 миллионов рублей.

-Свою вину женщина признала полностью и вернула часть денег. В итоге суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших, - сообщают в прокуратуре Татарстана.