15 октября ряд домов Московского района Казани на целый день оставят без воды

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-13T12:16:08+03:00

Воды не будет с 9.00 до 23.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение связано с заменой запорно-регулирующей арматуры и пожарного гидранта на водопроводе

Изменить размер текста: A A

К грядущему понедельнику жителям ряда домов Московского района Казани лучше запастись водой. Ведь ее отключат на целый день. Причина в производствоме работ по замене запорно-регулирующей арматуры и пожарного гидранта на водопроводе.

Так, 15 октября с 9.00 до 23.00 краны пересохнут по адресам: улица Волгоградская, 11а, 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 27, 29, 29а; улица Декабристов, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110, 100б; проспект Ибрагимова, 28, 30, 30б, 32а, 32б, 32/20, 34, 34/1, 34/2, 36, 38, 40/24; проспект Ямашева, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24/40.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщает МУП «Водоканал» и приносит извинения за временные неудобства.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»