2018-10-12T18:05:29+03:00
Общество

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

Дан старт одному из самых масштабных в России игровых событий «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом». Событие включает три игровых этапа и суперфинал на WG Fest. Участники боевого марафона могут выиграть премиум танки, игровое золото и реальные деньги – призовой фонд составляет 6 000 000 рублей. Самые привлекательные условия на старте ожидают пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming.

Первый этап игрового события «Лучший бой по опыту» пройдет с 12 по 21 октября, в нем могут принять участие все желающие с танками не ниже VIII уровня. Лучшие пройдут во второй этап «5 лучших боев по опыту», который состоится с 26 октября по 4 ноября.

1 000 победителей переходят на третий этап – турнир «1 на 1» (призовой фонд 2 000 000 рублей), который запланирован на 9-11 ноября и должен выявить только 6 лучших из лучших. Именно они примут участие в суперфинале на WG Fest – 2018 с призовым фондом 900 000 рублей. Бои пройдут в командном формате «3 на 3».

Все абоненты тарифа «Игровой» автоматически проходят во второй тур. «Ростелеком» является крупнейшим оператором высокоскоростного доступа в интернет в России. Компания первой на мировом рынке в 2016 году запустила специальный тарифный план для геймеров – «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming. Только пользователям этого тарифа доступен эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре.

- Как показывают исследования – около трети населения России регулярно сражается в онлайн-играх. Специально для них создан тарифный план «Игровой». Мы развиваем тариф таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества, которые не доступны больше нигде. Сегодня в «Игровом» есть уникальные танк, крейсер и истребитель. Желаем всем участникам дороги на WG Fest с «Ростелекомом» показать свои лучшие игровые качества и добиваться ярких побед, – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

Все подробности игрового события «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом», регламенты этапов соревнований доступны здесь.

15 декабря 2018 года в московском «Экспоцентре» состоится WG Fest – семейный фестиваль и выставка интерактивных развлечений для всех поклонников игр Wargaming и их близких. Генеральным партнером мега-фестиваля снова выступит компания «Ростелеком». Гостей мероприятия ждут мастер-классы, развлекательные зоны на любой вкус, огромная игровая зона для боев на максимальных настройках, горы подарков, новости о любимых играх и новых проектах из первых уст.

- Нам очень нравится, что фестиваль стал по-настоящему семейным праздником: в 2017 году за призы сражались 4600 семейных взводов! Мы хотим, чтобы в этом году их стало еще больше, – говорит глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев. – Для команды Wargaming это возможность пообщаться с игроками вживую и понять, что мы делаем хорошо, а где нам стоит приложить больше усилий. Это место, где мы можем анонсировать и обсудить наши планы на следующий год. Приходите с друзьями, приходите семьями, будет круто!

Получить пригласительный билет можно уже сегодня, купив любой из четырех типов внутриигровых пакетов WG Fest – «VIP», «Стандарт», «Семейный» (рассчитанный на 2 взрослых и одного ребенка от 3 до 11 лет) или «Детский». Помимо пригласительного на фестиваль в каждом пакете вас ждут фестивальные эмблемы, медали, нашивки и специальные бонусы в играх Wargaming.

В 2018 году фестиваль пройдет в «Экспоцентре» по адресу: Краснопресненская набережная, 14. Начало в 12:00. Подробности на официальном сайте.

* * *

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4000 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.

В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей.Присоединяйся к блогерам! Отправляйся в Дорогу на WG FEST с Ростелеком на Т-44-100 (Р) и выигрывай игровое золото и премиум-танки. Лучшие игроки сразятся в финале за главный денежный приз 900 000 . Подключайся на тариф Игровой , заводи свой новый Т-44-100 (Р) и отправляйся в бой! Подробнее читайте на сайте: https://bit.ly/2CqD5ti Тариф "Игровой" от Ростелеком - https://goo.gl/XUJCWn Заходите и играйте с нами уже сегодня! https://redir.wargaming.net/f6zbt8zb/

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таможенники Татарстана задержали подозрительные почтовые посылки
Двух татарстанцев задержали за взятку
В Татарстане росгвардейцы спасли из ледяной воды рыбака
В Казани полиция ищет мужчину, который обещал взорвать дом
В Казани легковушка, протаранив два автомобиля, едва не врезалась в самолет
В выходные жителей ряда домов Вахитовского района Казани оставят без света
В Казани ищут автомобилиста, который напал на водителя автобуса
Четверых казанцев после полицейской стрельбы будут судить за нападение
За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей
13 октября казанцев приглашают на театральный флешмоб
В Татарстане достроили новую дорогу, которая соединила три села из двух районов
В Казани суд отправил под арест главу крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Президент Татарстана в Казани планирует торжественно открыть скульптура "Тайказан"
В Казани суд приступает к рассмотрению дела «черных» риелторов
Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей
Казанский аэропорт предлагают назвать в честь Ленина и Минниханова, а "Бегишево" - в честь Брежнева и Шаймиева
Айлин, Мелания, Эсмеральда и Демьян: как еще казанцы называли своих детей
Президент Татарстана: в российских школах дети недостаточно защищены
В Набережных Челнах в этом году пообещали не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
В Чувашии семьям 11 погибших в аварии выплатят по 250 тысяч рублей
Тимур Бекмамбетов снимет в Казани русских «Трансофрмеров»
В Чувашии в ДТП с микроавтобусом и самосвалом погибли 11 человек: возбуждено еще одно уголовное дело