В Казани легковушка, протаранив два автомобиля, едва не врезалась в самолет
Рядом с Казанским авиационным заводом произошло ДТП с участием трех автомобилей: Лады 2115, УАЗа Патриот и Рено Логан.
По словам очевидцев, 12 октября, приблизительно в 15.50 иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, снесла небольшую ограду и едва не врезалась в установленный рядом самолет Ту-22М3.
иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, а после снесла небольшую оградуФото: Алина ГАБДУЛИНА
Фото: Алина ГАБДУЛИНА
"Патриот" же от удара лишился части кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая". Владелица Лады едва успела завести свою машину, когда произошел удар.
По одной из версий, женщина за рулем иномарки ехала на большой скорости, но в какой-то момент уснула.
К счастью, помощь медиков никому не потребовалась.
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