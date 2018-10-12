В Казани легковушка, протаранив два автомобиля, едва не врезалась в самолет

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-12T17:52:34+03:00

УАЗ Патриот от удара лишился кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая" Фото: Алина ГАБДУЛИНА

По одной из версий, женщина-водитель уснула за рулем [фото]

Изменить размер текста: A A

Рядом с Казанским авиационным заводом произошло ДТП с участием трех автомобилей: Лады 2115, УАЗа Патриот и Рено Логан.

По словам очевидцев, 12 октября, приблизительно в 15.50 иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, снесла небольшую ограду и едва не врезалась в установленный рядом самолет Ту-22М3.

иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, а после снесла небольшую оградуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Патриот" же от удара лишился части кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая". Владелица Лады едва успела завести свою машину, когда произошел удар.

По одной из версий, женщина за рулем иномарки ехала на большой скорости, но в какой-то момент уснула.

К счастью, помощь медиков никому не потребовалась.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».