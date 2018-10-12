2018-10-12T17:52:34+03:00
Происшествия

В Казани легковушка, протаранив два автомобиля, едва не врезалась в самолет

По одной из версий, женщина-водитель уснула за рулем [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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УАЗ Патриот от удара лишился кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая"УАЗ Патриот от удара лишился кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая"Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Рядом с Казанским авиационным заводом произошло ДТП с участием трех автомобилей: Лады 2115, УАЗа Патриот и Рено Логан.

По словам очевидцев, 12 октября, приблизительно в 15.50 иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, снесла небольшую ограду и едва не врезалась в установленный рядом самолет Ту-22М3.

иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, а после снесла небольшую ограду Фото: Алина ГАБДУЛИНА

иностранная легковушка на полной скорости протаранила два отечественных автомобиля, а после снесла небольшую оградуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Патриот" же от удара лишился части кузова, не меньше пострадала и "пятнадцатая". Владелица Лады едва успела завести свою машину, когда произошел удар.

По одной из версий, женщина за рулем иномарки ехала на большой скорости, но в какой-то момент уснула.

К счастью, помощь медиков никому не потребовалась.

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