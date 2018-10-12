Двух татарстанцев задержали за взятку
По подозрению в посредничестве во взяточничестве задержаны два жителя Татарстана - 54-летний Ринат Закиров и 32-летний Рушан Шарафутдинов. Началось все еще летом, но уголовное дело возбудили только сейчас.
По версии следствия, Летом Закирову стало известно о проведении газовыми службами проверки снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Меша».
Этой информацией он поделился с Шарафутдиновым, и у них созрел план разбогатеть. Так, Шарафутдинов представился председателю кооператива сотрудником следственного комитета Татарстана и потребовал 150 000 рублей за прекращение проверки.
Председатель 5 сентября приехал передавать взятку к зданию ведомства на улицу Большая Красная. Которую предприичивые мужчины поделили их между собой.
- Причастность к совершению преступления Шарафутдинов признал полностью. Закиров – не признал. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.