Двух татарстанцев задержали за взятку

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-12T19:11:52+03:00

Один из них уже признал свою вину полностью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Один из них ради денег решил представится сотрудником следственного комитета республики

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По подозрению в посредничестве во взяточничестве задержаны два жителя Татарстана - 54-летний Ринат Закиров и 32-летний Рушан Шарафутдинов. Началось все еще летом, но уголовное дело возбудили только сейчас.

По версии следствия, Летом Закирову стало известно о проведении газовыми службами проверки снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Меша».

Этой информацией он поделился с Шарафутдиновым, и у них созрел план разбогатеть. Так, Шарафутдинов представился председателю кооператива сотрудником следственного комитета Татарстана и потребовал 150 000 рублей за прекращение проверки.

Председатель 5 сентября приехал передавать взятку к зданию ведомства на улицу Большая Красная. Которую предприичивые мужчины поделили их между собой.

- Причастность к совершению преступления Шарафутдинов признал полностью. Закиров – не признал. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.