2018-10-12T18:27:39+03:00
Происшествия

В Казани полиция ищет мужчину, который обещал взорвать дом

Так, он хотел решить вопрос с оплатой аренды жилья
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Месяц назад мужчина заселился в частный дом на улице Герцена в Кировском районе Казани. Он снимал комнату на выгодных условиях.

Уже через несколько дней хозяева поняли, что мужчина не в себе. Разговоры проходили на повышенных тонах, он громко слушал музыку и вел асоциальный образ жизни. Когда пришел черед платить за новый месяц, постоялец заявил, что не собирается отдавать деньги, и, якобы, он заминировал свою комнату. Поэтому на воздух может взлететь весь дом. После собрал вещи и ушел.

Хозяева дома вызвали полицию,затем в дом пригласили МЧС и кинологическую службу. После осмотра жилья взрывчатых веществ не обнаружили. Мужчину задержать не удалось, но правоохранители смогли установить его личность и теперь его поиск - дело времени.

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