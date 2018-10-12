В Татарстане росгвардейцы спасли из ледяной воды рыбака

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-12T18:51:19+03:00

Во время патрулирования спасли человека Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

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Во время патрулирования акватории рек Волга и Кама вечером 11 октября военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии и сотрудник ОМОН Росгвардии республики заметили тонущую лодку, а в ней - рыбака.

Это происходило в районе деревни Кубассы Чистопольского района республики. Местный житель отправился рыбачить на резиновой лодке, но не взял с собой спасательного жилета, лодку пробило корягой, и она начала тонуть в 100 метрах от берега.

Росгвардейцы поспешили на помощь, и вытащили мужчину из ледяной воды. Незадачливого рыбака передали на руки медикам и родственникам, уже ждавших его на берегу.

Ранее этот экипаж уже спасал попавших в беду туристов: 16 июня примерно в 13.00 экипаж поисково-спасательного катера «Стриж» специального моторизованного полка Росгвардии Казани заметил катер, который загорелся на воде. Тогда они спасли пятилетнюю девочку и ее родителей.

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