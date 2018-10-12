2018-10-12T18:51:19+03:00
Спасатель

В Татарстане росгвардейцы спасли из ледяной воды рыбака

Мужчину передали медикам и родственникам
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время патрулирования спасли человекаВо время патрулирования спасли человекаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
Изменить размер текста:

Во время патрулирования акватории рек Волга и Кама вечером 11 октября военнослужащие взвода катеров казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии и сотрудник ОМОН Росгвардии республики заметили тонущую лодку, а в ней - рыбака.

Это происходило в районе деревни Кубассы Чистопольского района республики. Местный житель отправился рыбачить на резиновой лодке, но не взял с собой спасательного жилета, лодку пробило корягой, и она начала тонуть в 100 метрах от берега.

Росгвардейцы поспешили на помощь, и вытащили мужчину из ледяной воды. Незадачливого рыбака передали на руки медикам и родственникам, уже ждавших его на берегу.

Ранее этот экипаж уже спасал попавших в беду туристов: 16 июня примерно в 13.00 экипаж поисково-спасательного катера «Стриж» специального моторизованного полка Росгвардии Казани заметил катер, который загорелся на воде. Тогда они спасли пятилетнюю девочку и ее родителей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таможенники Татарстана задержали подозрительные почтовые посылки
Двух татарстанцев задержали за взятку
В Казани полиция ищет мужчину, который обещал взорвать дом
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей
В Казани легковушка, протаранив два автомобиля, едва не врезалась в самолет
В выходные жителей ряда домов Вахитовского района Казани оставят без света
В Казани ищут автомобилиста, который напал на водителя автобуса
Четверых казанцев после полицейской стрельбы будут судить за нападение
За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей
13 октября казанцев приглашают на театральный флешмоб
В Татарстане достроили новую дорогу, которая соединила три села из двух районов
В Казани суд отправил под арест главу крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Президент Татарстана в Казани планирует торжественно открыть скульптура "Тайказан"
В Казани суд приступает к рассмотрению дела «черных» риелторов
Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей
Казанский аэропорт предлагают назвать в честь Ленина и Минниханова, а "Бегишево" - в честь Брежнева и Шаймиева
Айлин, Мелания, Эсмеральда и Демьян: как еще казанцы называли своих детей
Президент Татарстана: в российских школах дети недостаточно защищены
В Набережных Челнах в этом году пообещали не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
В Чувашии семьям 11 погибших в аварии выплатят по 250 тысяч рублей
Тимур Бекмамбетов снимет в Казани русских «Трансофрмеров»
В Чувашии в ДТП с микроавтобусом и самосвалом погибли 11 человек: возбуждено еще одно уголовное дело