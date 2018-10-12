2018-10-12T17:08:01+03:00
Происшествия

В Казани ищут автомобилиста, который напал на водителя автобуса

Сотрудники АТП все-таки обратились в отделение полиции
Искандер ЯРУЛЛИН
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Утром 10 октября водитель красного автобуса двигался согласно расписанию. В салоне находились более 20 человек, среди которых были дети. Водитель легковушки устроил погоню за автобусом по Горьковскому шоссе. Он начал подрезать общественный транспорт и резко тормозить перед ним.

Когда водитель автобуса не поддался правокации водителя, автолюбитель разнес зеркало заднего вида. На остановке «улица Можайского» подбежал к автобусу и начал избивать водителя. Сейчас полицейские изучают видео драки и устанавливают личность владельца «Лады».

Сейчас водитель маршрутного автобуса обратился в отдел полиции «Зареченский», где объяснил, что водитель «Лады» нанес ему несколько ударов по различным частям тела. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Полицейские устанавливают личность водителя легкового автомобиля, а шофер автобуса отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства дела устанавливаются.

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