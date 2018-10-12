2018-10-12T16:08:50+03:00
Звезды

13 октября казанцев приглашают на театральный флешмоб

На празднике можно будет сфотографироваться с любимыми актерами и познакомиться с новыми спектаклями
Искандер ЯРУЛЛИН
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На площади перед театром имени Галиаскара Камала пройдет праздник, посвященный предстоящему Году театра в России.

Так, 13 октября в 11.00 жителей и гостей города ждет фотосессия с любимыми актерами казанских театров, культурная программа с викторинами, розыгрышами ценных призов, танцевальным флешмобом,уличными квестами и мастер-классами.

ПРишедшие на праздник также смогут увидить отрывки новых театральных постановок под открытым небом и сами попробовать себя в качестве актеров.

Отметим, министерство культуры Татарстана проводит этот праздник в честь театрального сезона 2018-2019, который стал особенным для республики. В этот сезон многие театры отмечают свои юбилейные даты, также Президент России объявил 2019 год - Годом театра в России.

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