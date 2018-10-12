В Казани суд отправил под арест главу крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения для задержанного по подозрению в террористической деятельности 41-летнего Ильдара Ахметзянова заслушали в Вахитовском районном суде.
Напомним, в Чистополе были задержаны сотрудниками спецслужб члены запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Среди них оказался и глава республиканского крыла этой организации Ильдар Ахметзянов.
Заслушав ходатайство следователя и мнение прокурора, адвоката и самого задержанного, суд вынес решение о заключение его под стражу на время расследования.
Сам Ахметзянов вины своей не признает. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
* Террористическая организация запрещена в России
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»