В Казани суд отправил под арест главу крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-12T15:35:04+03:00

Ильдар Ахметзянов был задержан спецслужбами в Чистополе

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Ходатайство следователя об избрании меры пресечения для задержанного по подозрению в террористической деятельности 41-летнего Ильдара Ахметзянова заслушали в Вахитовском районном суде.

Напомним, в Чистополе были задержаны сотрудниками спецслужб члены запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Среди них оказался и глава республиканского крыла этой организации Ильдар Ахметзянов.

Заслушав ходатайство следователя и мнение прокурора, адвоката и самого задержанного, суд вынес решение о заключение его под стражу на время расследования.

Сам Ахметзянов вины своей не признает. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

* Террористическая организация запрещена в России

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