В Татарстане достроили новую дорогу, которая соединила три села из двух районов

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-12T15:56:19+03:00

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Новая дорога соединила в Татарстане три села - Кузнечиха и Катюшино в Спасском район, а также Верхнее Калчурино в Алькеевском районе.

Стройка стала возможна благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Сейчас дорогу протяженностью сдали, сообщают в Минтрансе Татарстана. Теперь жителям сел не придется ездить друг к другу в объезд на 130 километров и тратить на это 2 часа своего времени. Сейчас на все про все у автомобилистов уйдет лишь 20 минут.

Покрытие новой дороги выполнено из щебеночно-песчаной смеси. Она относится к пятой технической категории с шириной проезжей части 6 метров и двумя полосами движения.

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