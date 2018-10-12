В Казани суд приступает к рассмотрению дела «черных» риелторов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-12T14:41:37+03:00

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В эту пятницу Приволжский районный суд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела о «черных» риелторах. Пятерых местных жителей обвиняют в мошенничестве, а одного из них еще и в незаконном приобретении, изготовлении, а также хранении оружия.

По версии следствия, с 2013 по 2015 года подсудимые вместе с другими пока еще неустановленными лицами представлялись риелторами и под видом выдачи займов под залог недвижимости, получали права на помещения и землю в Казани, а также в Зеленодольском и Высокогорском районах Татарстана.

Их жертвами становились пожилые и недееспособные люди. У них под видом оплаты услуг и процентов по договору забирали основную часть выданного займа, а после лишали права на заложенную недвижимость. В итоге 9 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 10,7 млн рублей.

Кроме того, один из подсудимых нелегально купил ружье с патронами и сделал из него обрез.

На имущество фигурантов стоимостью в 24,7 млн рублей наложили арест. Никто из них свою вину не признал.