2018-10-12T14:32:27+03:00
Экономика

Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей

Деньги пойдут на запуск инфраструктуры для промышленного парка Haier
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республикиПомимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республики
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В Набережных Челнах в скором времени начнется строительство инфраструктурных объектов для запуска новых проектов строительства завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier.

На эти цели Фонд развития моногородов готов предоставить 220 миллионов рублей. Помимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республики. Помимо этого до 2022 года планируется привлечь 7,4 миллиарда рублей инвестиций

Известно, что на новых производствах будет создано 820 новых рабочих мест. В эксплуатацию объекты планируют ввести летом 2019 года.

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