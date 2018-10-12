Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей
В Набережных Челнах в скором времени начнется строительство инфраструктурных объектов для запуска новых проектов строительства завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier.
На эти цели Фонд развития моногородов готов предоставить 220 миллионов рублей. Помимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республики. Помимо этого до 2022 года планируется привлечь 7,4 миллиарда рублей инвестиций
Известно, что на новых производствах будет создано 820 новых рабочих мест. В эксплуатацию объекты планируют ввести летом 2019 года.
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