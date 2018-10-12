Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-12T14:32:27+03:00

Помимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республики

Деньги пойдут на запуск инфраструктуры для промышленного парка Haier

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах в скором времени начнется строительство инфраструктурных объектов для запуска новых проектов строительства завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier.

На эти цели Фонд развития моногородов готов предоставить 220 миллионов рублей. Помимо этого 11,6 миллиона рублей выделят из бюджетов города и республики. Помимо этого до 2022 года планируется привлечь 7,4 миллиарда рублей инвестиций

Известно, что на новых производствах будет создано 820 новых рабочих мест. В эксплуатацию объекты планируют ввести летом 2019 года.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».