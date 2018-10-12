Четверых казанцев после полицейской стрельбы будут судить за нападение

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-12T16:44:55+03:00

Молодые люди в ходе следствия свою вину признали, но лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждается, что стражам порядка пришлось открыть огонь из табельного оружия, так как на них накинулась компания молодых людей

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В Казани на скамье подсудимых в скором времени окажутся четверо горожан. Молодые люди обвиняются в применении насилия в отношении полицейских, их оскорблении и ложном доносе.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 25 июля этого года во дворе дома №9 на улице Чишмяле компания подвыпивших молодых людей громко шумела. Жильцы пожаловались на них в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место и потребовали приятелей перестать нарушать порядок, те напали на них, а также покрыли матом.

Когда полицейских начали бить, им пришлось применить табельное оружие – стреляли по ногам. Только тогда дебоширов удалось усмирить и задержать.

Однако те в свою очередь, уже в августе, написали на правоохранителей ложный донос, обвинив их в незаконном применении в отношении них физической силы и наручников.

- Задержанные в ходе следствия свою вину частично признали. Они находятся под стражей. Расследование завершено и все материалы переданы в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.