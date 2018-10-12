2018-10-12T13:34:45+03:00
Общество

Президент Татарстана: в российских школах дети недостаточно защищены

В Набережных Челнах Рустам Минниханов провел выездное заседание антитеррористической комиссии республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В Набережных Челнах на базе школы №41 президент Татарстана Рустам Минниханов провел выездное заседание антитеррористической комиссии республики.

Так, глава региона отметил, что в этом году в разных уголках России в образовательных учреждениях происходили нападения как на школьников, так и на учителей - это свидетельствует о недостаточном уровне защищенности детей. Все это, по мнению, Рустама Минниханова побуждает к принятию здесь дополнительных мер по совершенствованию безопасности.

В свою очередь начальник управления Росгвардии Татарстана Рустем Гумеров отметил, что руководители отдельных образовательных учреждений принимают недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности.

По словам же главы Минобра республики Рафиса Бурганова, есть сложности по категорированию и паспортизации школ и гимназий

В итоге Рустам Минниханов поручил силовикам и руководителям органов исполнительной власти Татарстана взять работу по обеспечению безопасности детей в учреждениях на особый контроль.

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