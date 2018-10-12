2018-10-12T12:31:21+03:00
Происшествия

В Чувашии семьям 11 погибших в аварии выплатят по 250 тысяч рублей

А пострадавшим во время ДТП - 50 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги выделят из резервного фонда кабинета министров республикиДеньги выделят из резервного фонда кабинета министров республикиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что семьям погибших в ДТП с микроавтобусом Канаш-Москва выплатят по 250 тысяч рублей. А каждому из пострадавших - 50 тысяч рублей. Деньги выделят из резервного фонда кабинета министров республики.

Напомним, в результате столкновения микроавтобуса и самосвала погибли 11 человек и еще 8 были ранены. Все они - мужчины, направлявшиеся в Москву на заработки.

На данный момент известно, что задержан 58-летний водитель грузовика. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»

12 октября объявлено в республике днем траура.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане достроили новую дорогу, которая соединила три села из двух районов
В Казани суд отправил под арест главу крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Президент Татарстана в Казани планирует торжественно открыть скульптура "Тайказан"
В Казани суд приступает к рассмотрению дела «черных» риелторов
Фонд развития моногородов выделит Набережным Челнам 220 миллионов рублей
Казанский аэропорт предлагают назвать в честь Ленина и Минниханова, а "Бегишево" - в честь Брежнева и Шаймиева
Айлин, Мелания, Эсмеральда и Демьян: как еще казанцы называли своих детей
Президент Татарстана: в российских школах дети недостаточно защищены
В Набережных Челнах в этом году пообещали не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
Тимур Бекмамбетов снимет в Казани русских «Трансофрмеров»
В Чувашии в ДТП с микроавтобусом и самосвалом погибли 11 человек: возбуждено еще одно уголовное дело