В Чувашии семьям 11 погибших в аварии выплатят по 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-12T12:31:21+03:00

А пострадавшим во время ДТП - 50 тысяч рублей

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Стало известно, что семьям погибших в ДТП с микроавтобусом Канаш-Москва выплатят по 250 тысяч рублей. А каждому из пострадавших - 50 тысяч рублей. Деньги выделят из резервного фонда кабинета министров республики.

Напомним, в результате столкновения микроавтобуса и самосвала погибли 11 человек и еще 8 были ранены. Все они - мужчины, направлявшиеся в Москву на заработки.

На данный момент известно, что задержан 58-летний водитель грузовика. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»

12 октября объявлено в республике днем траура.

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