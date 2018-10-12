2018-10-12T11:33:44+03:00
Общество

В Набережных Челнах президент Татарстана посетил «Изоляционный трубный завод»

Рустам Минниханов прибыл в город в рамках рабочей поездки
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны. Там он посетил «Изоляционный трубный завод», который стал резидентом местной территории опережающего социально-экономического развития осенью 2017 года. Предприятие выпускает продукцию для магистральных газонефтепроводов.

Кроме того, в этот день в планах Рустама Минниханова провести выездное расширенное заседание антитеррористической комиссии Татарстана. На нем намерены обсудить обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

А после президент Татарстана примет участие в торжественном открытии Хлебного проезда в Набережных Челнах. Дорога в 2,7 км в промзоне была отремонтирована при поддержке Фонда развития моногородов.

По окончании визита Рустам Минниханов также посетит праздничный концерт, посвященный Дню машиностроителя.

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