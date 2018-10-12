В Набережных Челнах девушка родила прямо в подъезде
11 октября житель дома 4/14 в поселке ГЭС Набережных Челнов собрался идти на работу. Лифт в подъезде не работал, поэтому мужчина спускался пешком.
На третьем этаже он увидел молодую пару. Девушка была в положении и неожиданно начала стонать. По ее словам, в животе появились боли, стало ухудшаться самочувствие.
Молодые люди решили, что она начала рожать и вызвали медиков. На крики из квартиры вышли и другие соседи.
Малыш появился на свет до приезда врачей. Молодая мама уже вместе с ребенком на руках отправилась в роддом.
Новорожденный мальчик здоров, его вес составил 2 800 граммов. Принимавший роды сосед после работы подъехал к роддому, чтобы встретиться с роженицей и ее мужем.
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